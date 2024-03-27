Стало известно о новой помощи Украине по программе Всемирного банка

Украина получит $1,5 млрд от Великобритании и Японии по программе Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине $1,5 млрд в рамках займа в поддержку политики развития. Из них $984 млн поступит от Японии и $516 млн - от Великобритании", - написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль выразил надежду, что Украина получит средства к концу марта.

Стало известно, сколько средств осталось у США на помощь Украине

На 2024 год на Украине запланирован рекордный дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. В Киеве признают, что без помощи западных доноров смогут покрыть только невоенные расходы бюджета, а в случае неполучения финансовой помощи столкнутся с серьезными проблемами при выплате социальных пособий и зарплат работникам бюджетной сферы.

Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается уже более четырех месяцев. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, утвердив ее лишь на экстренном саммите 1 февраля.