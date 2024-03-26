В Центробанк поступило больше 163 тысяч жалоб на кредитные организации за год
В Банк России поступило больше 163 тысяч жалоб от граждан на деятельность кредитных организаций, сказал зампред Центрального банка Алексей Гузнов на расширенном заседании Комитета Госдумы по финрынку 26 марта.
«В Банк России поступило 163,7 тысячи жалоб на деятельность кредитных организаций, — сообщил Алексей Гузнов, имея в виду статистику за 2023 год. — Более двух тысяч жалоб связаны с вопросами участия в СВО, мобилизацией и прочими вопросами, которые являются для нас тем предметом, которому уделяют повышенное внимание».
В Центральном банке считают, что следует продолжать укреплять защиту потребителей, подчеркнул Гузнов.