В Центробанк поступило больше 163 тысяч жалоб на кредитные организации за год

В Банк России поступило больше 163 тысяч жалоб от граждан на деятельность кредитных организаций, сказал зампред Центрального банка Алексей Гузнов на расширенном заседании Комитета Госдумы по финрынку 26 марта.

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«В Банк России поступило 163,7 тысячи жалоб на деятельность кредитных организаций, — сообщил Алексей Гузнов, имея в виду статистику за 2023 год. — Более двух тысяч жалоб связаны с вопросами участия в СВО, мобилизацией и прочими вопросами, которые являются для нас тем предметом, которому уделяют повышенное внимание».

В Центральном банке считают, что следует продолжать укреплять защиту потребителей, подчеркнул Гузнов.