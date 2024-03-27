Эксперты заявили о возможном росте цен на технику в России с 1 апреля

С 1 апреля в России может уменьшиться порог беспошлинных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро. Это может привести к росту цен на технику на 20 процентов. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на представителей рынка.

Порог до 200 евро всегда существовал в России. Однако в 2022 году его подняли до 1000 евро, чтобы поддержать параллельный импорт. Начиная с апреля порог может быть снова снижен. Это напрямую связано с ценой товара — пошлина составляет 15 процентов от его стоимости и от превышения порога цены. Таким образом, покупая товар за 250 евро, с учетом пошлины придется заплатить уже 257,5 евро.

Представители онлайн-магазинов полагают, что понижение порога повлияет на цены на импортные товары, в первую очередь на технику. Кроме того, может увеличиться количество контрафактных товаров и отказа покупателей от дорогой продукции в пользу более дешевых и простых аналогов.

— Вероятность того, что флагманская техника Apple подорожает с 1 апреля, — 100 процентов. По самым оптимистичным прогнозам, ретейлеры поднимут цены на 15 процентов и более. При этом простых и легальных способов обхода сниженного лимита пока нет, — заявили в пресс-службе компании Pro-Vision, слова которой приводит портал Hi-Tech Mail.ru.

Порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли следовало бы отменить из-за создания неблагоприятных условий для отечественных производителей, считает временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.