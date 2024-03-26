Стоимость какао-бобов достигла рекордного уровня

Биржевая цена какао-бобов в мире во вторник, 26 марта, подскочила до более 10 тысяч долларов за тонну. Так, она побила рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Уточняется, что с начала года цена возросла в 2,4 раза. Сегодня в ходе торгов стоимость какао-бобов составила 10 070 долларов за тонну. Вместе с тем позднее она начала немного подать – до 9 992 долларов.

В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов. Менее чем через неделю стоимость поднялась до 5,5 тысячи долларов за тонну. Так, цена превысила максимум 47-летней давности.

Ранее эксперты сообщили Forbes что одной из причин роста цен на какао-бобы является ослабление британской валюты по отношению к доллару.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Эквадор существенно увеличил поставки какао-бобов в Россию в связи с засухой в Западной Африке. Подчеркивалось, что из-за волатильности цен компании не торопятся заключать контракты и притормаживают отгрузки.