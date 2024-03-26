Бразилия займется развитием собственной добычи урана

Вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по развитию атомной деятельности Орпет Маркес Пейшото заявил о планах Бразилии заняться развитием собственной добычи урана для последующего экспорта. Соответствующей информацией он поделился на полях «Атомэкспо», передает агентство «Прайм».

Пейшото не исключил того, что страна будет еще какое-то время импортировать уран из России. Однако, как уточнил он, власти нацелены на добычу своего урана.

В 2022 году Бразилия приобретала природный уран у Великобритании, Казахстана и Канады, обогащенный - у Великобритании, Германии, Швеции и США.

В 2023 году, помимо России, только США направляли в Бразилию уран, но обедненный.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что увеличение стоимости ядерного топлива привело к тому, что США возобновляют работу на ранее законсервированных урановых шахтах.

По данным агентства, производство восстанавливается на урановых шахтах в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта, которые были остановлены.