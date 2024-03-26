Украина получила новый транш от МВФ

Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Транш от МВФ [в размере] $880 млн. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования", - написал он в Telegram-канале.

По словам премьера, средства "помогут улучшить приоритетные бюджетные расходы и поддержат макрофинансовую стабильность". Шмыгаль также добавил, что Киев готовится к следующему просмотру программы финансирования.

Договоренность о выделении Украине этого транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что в стране "наблюдается положительная динамика уверенного роста" экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".

Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года.

Известно, что Украина до конца этого года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов.