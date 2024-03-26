Венгрия хочет продлить работу АЭС «Пакш-1» еще на 20 лет

Венгрия планирует продлить работу АЭС в городе Пакш еще на 20 лет, большая часть населения страны поддерживает работу станции.

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Об этом заявил глава канцелярии гендиректора управляющей станцией компании Пал Ковач, выступая на сессии в рамках форума "Атомэкспо-2024".

"Мы хотим продлить работу станции еще на 20 лет, а рядом строятся два новых блока типа 1200 МВт", - сказал Ковач. "Мы открыты перед населением. Для нас важен вопрос ответственного принятия и поддержки, - отметил он. - В результате у нас большинство в Венгрии поддерживает то, что АЭС работает в стране".

По словам представителя компании-оператора, главам ближайших к Пакшу поселений оказывается содействие.

"Мы эксплуатируем АЭС с минимально достижимой экологической нагрузкой, поддерживаем выбросы в окружающую среду на минимально возможном уровне, на порядок ниже предельных значений, - отметил он. - Мы поддерживаем энергетическое училище, спортивный клуб, местные и региональные организации. Поддерживаем общественные цели, такие как защита климата, устойчивое развитие".

Ковач оценил работу российских специалистов на станции как очень хорошую.

"Очень хорошо. Отличная работа ведется, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - У нас работа идет уже больше 60 лет. В 1966 году мы подписали межправительственное соглашение, построили четыре блока. <...> Сейчас пора уже продлить время и сроки этих блоков, построить новые станции, чтобы прийти к энергетике совсем без выбросов СО2".

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-х и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство ее второй очереди - пятого и шестого энергоблоков.