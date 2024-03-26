Мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение

Мировые поставки кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, сократятся на 20% к сентябрю 2024 года и составят порядка 1,67 млн тонн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Национальной кофейной ассоциации.

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Причина кроется в сокращении объемов производства товара его главным экспортером — Вьетнамом. Страна борется с засухами. Количество осадков в регионе находится на нижней границе 10-летнего диапазона.

Еще один фактор, оказывающий негативное влияние на производство кофе во Вьетнаме, заключается в переходе местных фермеров на другие культуры, такие как дуриан, авокадо и маракуйя.

Урожай, который ожидается позднее в текущем году во Вьетнаме, вряд ли поможет облегчить проблему с поставками. Опасения вызывает потенциальная нехватка воды в следующем ирригационном цикле, отмечают эксперты. В этом случае фермеры могут отдать приоритет более прибыльным культурам, заключили они.