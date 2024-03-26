В России прирост запасов газа почти в два раза превысил добычу

Прирост запасов природного газа за счет геологоразведки в России с 2020 года составил почти 5 трлн куб. метров, а добыча за этот период составила более 2,5 трлн куб. метров, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Таким образом, показатель прироста запасов оказался почти в два раза выше уровня добычи.

Министр отметил, что в России с 2020 года идет стабильное воспроизводство запасов по большинству видов сырья. По его словам, за этот период открыто 163 месторождения углеводородов и 527 - твердых полезных ископаемых.

"Прирост запасов, например, по природному газу достиг почти 5 трлн кубометров при добыче за аналогичный период более 2,5 трлн кубометров. То есть мы почти в два раза прирастаем. А золота - почти 4 тыс. тонн при добыче свыше 1,7 тыс. тонн. Я считаю, что это хорошие цифры", - сказал он.

Козлов также напомнил, что перечень стратегического сырья был расширен с 29 до 55 видов полезных ископаемых, что позволило расставить приоритеты в геологоразведке. По его словам, свыше половины федеральных затрат по твердым полезным ископаемым выделены на дефицитные полезные ископаемые.

"Кроме того, мы снизили стартовые платежи по ним в 10 раз и включили требование по переработке, то есть не добыли и продали, а добыли и произвели продукт. По таким новым принципам, мы уже отыграли 7 месторождений лития, ниобия и вольфрама", - отметил он.

Министр добавил, что Минприроды уже подготовило программы геологического изучения Дальнего Востока и Сибири.