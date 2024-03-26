Эксперты назвали введение прогрессивного налога угрозой для экономики РФ

Введение прогрессивного налогообложения в России действительно может привести к сокращению неравенства, однако одновременно реформа отрицательно повлияет на потребление домохозяйств и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению ВВП на 0,3-1,3 процента. О такой угрозе предупредили эксперты РАНХиГС Елизавета Мартьянова и Андрей Полбин, передает РБК.

Их выводы опубликованы в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина в статье «Сценарная оценка макроэкономических эффектов прогрессивного налогообложения в России».

В работе рассматриваются три типа сценариев: приводящие к росту поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), не меняющие их или снижающие. Последний вариант возможен, если государство решает снизить неравенство без увеличения своих доходов. За базовый сценарий взяты параметры, характерные для 2019-2020 годов.

Во всех типах сценариев в качестве порога, при котором доходы будут облагаться более высокой ставкой, взяты месячные доходы в размере 30, 50 и 70 тысяч рублей.

В первом, когда доходы государства растут, причиной снижения роста ВВП становится падение мотивации самых эффективных работников — другими словами, они будут меньше работать. Если доходы неизменны, то у части домохозяйств появляется стимул трудиться больше, но в и этом случае потери ВВП в долгосрочном периоде составят 0,2-0,6 процента.

Авторы указывают, что их работа носит теоретический характер, а предлагаемые сценарии прогрессивного налога условны. Например, предполагается, что у повышенного НДФЛ будет ставка 20 или даже 25 процентов. Кроме того, они напоминают, что расчеты чувствительны к ряду других параметров, в том числе эластичности предложения труда. Если снижение ставки влияет на производительность незначительно, то ВВП может даже вырасти.

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник отметил, что оценить эффект прогрессивной шкалы налогообложения в полном объеме сложно. Нужно учитывать неоднородность потребителей, ощущение населением социальной справедливости, культуру уплаты налогов и спрос на внутреннее производство и услуги.

Он также отмечает, что прогрессивная шкала может повысить уровень доверия в обществе, которое само по себе оказывает положительное влияние на экономику. Оно снижает издержки и облегчает принятие инвестиционных решений.

Статья была завершена в сентябре прошлого года, а принята к публикации 8 февраля, то есть еще до того, как президент России Владимир Путин объявил о подготовке более справедливого изменения прогрессивного налогообложения. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что переход на новую систему состоится уже в следующем году.