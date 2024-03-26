Цены на российский уран в Европе рекордно возросли

Цены на российский уран в Европе возросли до максимального уровня с 2013 года — €1713 за кг. Об этом пишет РИА Новости на основе анализа открытых данных.

Уточняется, что еще в 2021 году килограмм обогащенного урана в ЕС стоил €678. При этом в 2013 году стоимость килограмма российского урана составляла 2004 евро, что стало максимальным показателем за всю историю торговых отношений.

В 2023 году РФ поставила в ЕС 253 т обогащенного урана стоимостью €430 млн. Это чуть менее пятой доли (19%) европейских закупок урана в 2023 году. При этом на первом месте по объему закупок находилась Великобритания, на которую пришлось 28% торговли, а на втором — Нидерланды с 20%.

Также сообщается о закупке странами ЕС у России 1 т обедненного урана на €54 тыс.

До этого сообщалось, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные $1,2 миллиарда.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году и составлял 1,05 миллиарда долларов. В абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана, в сравнении с 588 тоннами предыдущего года. Это самое высокое значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.