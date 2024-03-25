Рост стоимости биткоина ускорился 25 марта. Стоимость криптовалюты, подорожавшей в 2024 году более чем на 60 процентов, достигла в понедельник 69 тысяч долларов впервые с 18 марта, следует из данных торгов.

На прошлой неделе криптовалюта резко снижалась после достижения исторического максимума в 73,8 тысячи долларов. На момент написания материала стоимость биткоина росла на бирже Binance на 6,2 процента, до 69,8 тысячи долларов.

Среди причин наблюдавшегося в начале года ралли называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина.