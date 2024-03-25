Названа сумма, которую Украина задолжала западным странам

Долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Данную сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов. Газета.Ru

Наиболее крупные выплаты Украине предстоят в марте и сентябре, в обоих случаях - на сумму свыше $718 млн. ТАСС

Всего на сегодняшний день долг Украины перед МВФ составляет порядка 11 миллиардов долларов, и еще более 3 миллиардов составят проценты и обслуживание. Впрочем, по сравнению с валовым внешним долгом это лишь малая часть: по состоянию на 31 декабря прошлого года он составлял 161,53 миллиарда долларов, и с тех пор только увеличился. Российская газета