Суточная прокачка газа по «Турецкому потоку» достигла максимума

Среднесуточный объем прокачки газа по газопроводу «Турецкий поток» в сторону стран Евросоюза в марте находится на максимальном для этого месяца уровне 46,2 миллиона кубометров. К такому выводу на основе данных европейской сети операторов ГТС (ENTSOG) пришли «Ведомости».

Такой результат зафиксирован с 1 по 21 марта. Он в полтора раза больше, чем показатель за тот же период прошлого года, и на 13 процентов выше, чем в первые три недели марта 2022-го.

Текущий уровень поставок превышает проектную мощность маршрута, которая составляет 43,2 миллиона кубометров в сутки. Сам «Турецкий поток» состоит из двух ниток такой мощности, но одна из них отвечает за прокачку газа турецким потребителям.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) систему остается стабильно выше 42 миллионов кубометров в сутки, что соответствует максимальному с технической точки зрения уровню. Таким образом, можно говорить, что в марте совокупные поставки трубопроводного российского газа в Европу достигли локального максимума.

Как отмечает издание, увеличить продажи удалось с помощью снижения цен на топливо. Стоимость российского газа отстает от спотового рынка на 1-7 месяцев, а за последние полгода раз в Европе резко подешевел. Теперь, когда цена на российский газ опустилась до того же уровня, его начали покупать в увеличенном объеме.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что сейчас российский газ может быть даже выгоднее поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за активности азиатских покупателей, что и создает спрос.

Ранее украинские и европейские чиновники сообщали, что не видят необходимости в продлении соглашения о поставках российского газа через Украину после 2024 года. В Киеве отмечали, что довели добычу до уровня самообеспечения, а европейские страны уверены, что смогут избежать дефицита топлива в центральных странах континента.