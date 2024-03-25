Курс биткоина за ночь вырос более чем на $2000

Сегодня ночью курс биткоина подорожал на 2 тысячи долларов - до 67 тысяч долларов. Таковы данные биржи Binance. На 12.34 по Москве его курс составлял 66,875 тысячи долларов.

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Напомним, как ранее писала "Российская газета", в ночь на 19 марта курс биткоина на бирже BitMEX подешевел на 85 процентов - за него давали 8,9 тысячи долларов, в то же время на остальных площадках его продавали по цене выше 60 тысяч долларов.

На BitMEX тогда отметили, курса биткоина обвалился из-за крупного ордера на продажу криптовалюты. В процессе сбоя продали 850 BTC.