Аналитик предупредил о росте цен на продукты в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи цены на некоторые продукты могут вырасти, предупредил аналитик Даниил Кашин. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что кондитерские изделия могут подорожать на 10%.

Это связано с ростом цен на сырье: стоимость какао с начала 2024 года поднялась на 50%.

«Сейчас сырье для приготовления шоколада стоит просто астрономических сумм, так как спрос на него бешеный. Думаю, что к празднику розничная цена многих кондитерских изделий вырастет минимум на 10%», — рассказал аналитик.

Стоит ждать и повышения стоимости творога, масла и сгущенного молока примерно на 3–4%. По мнению эксперта, молоко может подорожать на 3–7%, а сахар и орехи — на 1–2%. Также вырастут цены на украшения для кондитерских изделий. Нельзя исключать очередной скачок цен на яйца. Кашин посоветовал приобрести часть товаров заранее, чтобы не столкнуться с предельно высокими ценами. Скоропортящиеся продукты лучше заказать онлайн накануне праздника. По словам аналитика, на маркетплейсах можно найти недорогие пасхальные наборы.

Председатель Национального молочного союза Артем Белов ранее предупредил, что цены на молоко и молочную продукцию в России могут вырасти. По его словам, это связано с ростом спроса, себестоимости продукции и уровня зарплат.