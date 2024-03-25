Российский рынок акций снизился в понедельник

Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник, 25 марта, продемонстрировал снижение после теракта в концертном зале Crocus City Hall, который произошел вечером в пятницу. Котировки большинства blue chips значительно упали на Мосбирже.

По состоянию на 10:01 индекс Мосбиржи упал на 0,6%, до 3253,14 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,7%, до 1105,59 пункта. Стоимость целого ряда «голубых фишек» упала на 1,5%.

Курс доллара показал снижение на 10 копеек, он достиг 92,7 рубля.

Упали в цене акции таких организаций, как «АЛРОС» (-1,5%), «Норникель» (-1,4%), «НЛМК» (-1,3%), «Московская биржа» (-1,1%), ОК «Русал» (-1,1%), «Яндекс» (-1,1%), «Северсталь» (-1%), «ММК» (-1%), Polymetal (-1%), «ЛУКОЙЛ» (-0,2%), «Газпром нефть» (-0,2%), банк ВТБ (-0,2%), «РусГидро» (-0,2%), «МТС» (-0,1%).

Американская компания отказалась покидать Россию

Среди компаний, акции которых продемонстрировали рост, - «Сургутнефтег» (+0,4%), «Роснефть» (+0,3%), «ТКС Холдинг» (+0,3%).

Фьючерс на пару USD/RUB (SiM4) на максимуме пятницы прибавлял почти 0,8%.