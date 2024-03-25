Оценены запасы российских редкоземельных металлов

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов с показателем в 28,7 миллиона тонн. В стране есть 18 крупных месторождений, заявил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник, его слова приводит ТАСС.

Эти месторождения, как уточнил Олейник, характеризуются большим и широким спектром редкоземельных металлов. В то же время по объемам их добычи доля страны пока составляет менее одного процента, а переработка практически отсутствует.

«Мы еще имеем серьезный потенциал для развития минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов», — резюмировал он в ходе выступления на форуме «Атомэкспо-2024».

Он добавил, что работы по развитию запасов редкоземельных металлов поручены сотрудникам Всероссийского научного-исследовательского института минерального сырья. По его словам, России предстоит еще многое сделать для достижения успеха в разделении и производстве конечных элементов. Нынешние проблемы обусловлены в том числе отсутствием достаточного спроса на редкоземельные элементы и доминирующей ролью Китая на рынке.

Редкоземельные металлы, включая галлий и германий, активно используются в том числе для производства чипов. В то же время Китай является единственным в мире обладателем полного цикла их производства и контролирует от 60 до 85 процентов мирового рынка этих элементов.

В качестве протекционной меры власти КНР с августа 2023 года ввели ограничения на экспорт галлия и германия иностранным покупателям. Этот шаг стал ответом на действия США, которые в октябре 2022-го существенно расширили ограничения на поставки высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства в КНР.