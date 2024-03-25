В России упало производство бензина

В период с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9 процента в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2 процента относительно плана выпуска — до 779,4 тысячи тонн или 111,3 тысячи тонн в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Минимальный объем производства топлива в стране был зафиксирован 18 марта, когда показатель составил 104,7 тысячи тонн. Отмечается, что период с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.

В то же время, несмотря на снижение объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период, напротив, немного выросли в сравнении с предыдущей неделей и увеличились на 0,3 процента, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн. В сравнении с планом отгрузки выросли на 2 процента, заключили собеседники газеты.

Бензин в Москве подорожал почти на семь процентов за год

Ранее стоимость бензина марки Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась до 66 421 рубля за тонну (плюс 1,56 процента к уровню закрытия предыдущей сессии). В свою очередь, топливо марки Аи-95 21 марта подорожало до 53 429 рублей (плюс 1,74 процента). Эти показатели стали максимальными за год.