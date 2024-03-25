СМИ: в Европе недовольны ограничениями на поставки алмазов из России

Санкции ЕС в отношении российских алмазов европейские трейдеры назвали абсурдными, поскольку они вызвали хаос на ювелирном рынке Европы, пишет британская The Times, публикуя материал под заголовком "Торговля бриллиантами в Европе теряет свой блеск из-за санкций против России".

Ограничения требуют, чтобы все алмазы, поступающие в страны Евросоюза, направлялись в Антверпен, где проверялись, не из России ли они. В результате, жалуются трейдеры изданию, появились не только длительные задержки, но и потребовались дополнительные расходы, что вызвало недовольство клиентов.

Вместо двух суток на выполнение заказа теперь требуется две недели, утверждают трейдеры и винят в этом исключительно европейскую бюрократию.

Финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена рассказал изданию, что уже десять компаний сообщили ему о намерении перебраться из Антверпена в Дубай или Индию.

The Times при этом пишет, что США и Британия от подобной схемы отказались и разрешили своим производителям бриллиантов сертифицировать страну происхождения самостоятельно.

В этой связи президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн заявил газете, что раньше думал, что Brexit был самой большой ошибкой за всю историю Великобритании, сейчас же он утверждает, что "рад, что мы оттуда вышли".

Уже сообщалось ранее, что Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) направил участникам рынка письмо, в котором заявил, что санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках драгоценных камней.

Ограничения вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах.