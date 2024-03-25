Минфин Германии пожаловался на падение конкурентоспособности страны

Экономическая конкурентоспособность Германии снижается уже на протяжении десяти лет, несмотря на рекордные вложения со стороны государства, заявил глава минфина страны Кристиан Линднер.

Линднер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что инвестируют как никогда много, но «экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года».

При этом расходы на социальную сферу составляют львиную долю бюджета, передает РИА «Новости».

Он призвал повысить эффективность. Министр выразил сомнение в том, что государственные вливания способны сделать экономику Германии конкурентоспособной. По его словам, власти должны «создавать условия, благоприятные для развития экономики, которая генерирует доходы для казны».

Напомним, министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.