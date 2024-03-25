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Минфин Германии пожаловался на падение конкурентоспособности страны

Экономическая конкурентоспособность Германии снижается уже на протяжении десяти лет, несмотря на рекордные вложения со стороны государства, заявил глава минфина страны Кристиан Линднер.

Минфин Германии пожаловался на падение конкурентоспособности страны
© РИА Новости

Линднер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что инвестируют как никогда много, но «экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года».

При этом расходы на социальную сферу составляют львиную долю бюджета, передает РИА «Новости».

Он призвал повысить эффективность. Министр выразил сомнение в том, что государственные вливания способны сделать экономику Германии конкурентоспособной. По его словам, власти должны «создавать условия, благоприятные для развития экономики, которая генерирует доходы для казны».

Напомним, министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.

Экономика
Роберт Хабек
Кристиан Линднер