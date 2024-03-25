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В России оценили идею выхода из ВТО

Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на нового постоянного представителя РФ при организации Николая Платонова.

В России оценили идею выхода из ВТО
© ТАСС

По его словам, практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО, минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Постпред считает, что оставаясь в организации, Москва может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают российским интересам.

Эксперт раскрыл последствия выхода России из ВТО

При этом выход из ВТО приведет не только к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли. Правила организации напрямую либо через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю РФ, при этом далеко не со всеми партнерами у Москвы или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. Выход из организации приведет к тому, что большинство стран престанут быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам, отметил Платонова.

В качестве примера постпред напомнил, что по сравнению с 2012 годом, когда Москва стала членом ВТО, экспорт ее сельскохозяйственной продукции увеличился на 156,7%, а текстильной — на 126,7%. Это произошло благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами организации.

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