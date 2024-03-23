Конгресс США утвердил бюджет за несколько часов до шатдауна

Конгресс США утвердил федеральный бюджет в 1,2 триллиона долларов, тем самым избежав частичной приостановки работы правительства. Об этом в субботу, 23 марта, сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что голосование проходило в ночь с пятницы на субботу. В результате 74 сенатора выступили за принятие бюджета, а 24 — против. Теперь документ должен подписать президент США Джозеф Байден.

В ближайшее время конгресс уйдет на двухнедельные каникулы, связанные с Пасхой. Благодаря принятию бюджета правительство продолжит работать в обычном режиме, передает агентство.

Администрация президента США также рекомендовала Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов в 2025 году. При этом в проекте бюджета не предусмотрено помощи Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги украинским властям, если опять станет президентом, а без Штатов Европа не сможет финансировать конфликт, и он завершится. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.