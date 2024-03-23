Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 25 по 31 марта

Российской валюте поможет налоговый период, ценам на нефть пока некуда подниматься, инвесторы будут ждать важной статистики из США. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

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Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На предстоящей неделе мы ожидаем умеренного укрепления курса рубля. Предполагаемый торговый диапазон составляет 90-94 рубля за доллар, 97-102 рубля за евро, 12,4-12,9 рубля за юань.

Основную поддержку рублю окажет мартовский налоговый период - экспортеры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 марта уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ, страховые взносы и другие налоги.

Также в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров (с возможностью продления после 30 апреля), высокие нефтяные цены, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,1 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки.

В пятницу Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на высоком уровне 16% и сохранил сигнал о том, что ставка останется на этом уровне в ближайшие месяцы. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок перешел в фазу технической коррекции по факту обновления максимумов текущего года. Поводом послужили опасения более жесткой риторики на мартовском заседании Федрезерва США. По факту же, заявления ФРС инвесторы восприняли позитивно, поскольку регулятор продолжает прогнозировать три понижения размера базовой процентной ставки в текущем году. Для доллара это стало неожиданностью, поэтому он начал снижение к большинству валют, что позитивно для нефтяных цен.

В пользу роста котировок свидетельствовала и отраслевая статистика из США. Коммерческие запасы нефти и бензина за неделю снизились вдвое больше прогнозов, при этом уровень общей добычи остался неизменным.

Текущего набора новостей пока недостаточно, чтобы продолжить обновление годовых максимумов на нефтяном рынке. Сложные геополитические условия продолжают поддерживать котировки, однако для дальнейшего роста потребуются более значимые факторы. Более вероятно, что стоимость барреля Brent вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель, чем продолжит рост выше.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Спад цен на сырьевые товары, жесткость сигнала ЦБ по итогам заседания, откат на дивидендных новостях тяжеловесных акций Лукойла и фактор пятницы в конце уходящей недели не позволили покупателям владеть инициативой. Возвращение индекса Мосбиржи выше 3300 пунктов - это вероятный сценарий для следующей недели. Затруднить подъем может более крепкий рубль в свете пика налоговых платежей.

В фокусе внимания инвесторов, помимо движений валютного рынка, останутся цены на нефть, геополитика, новости компаний, ключевые экономические данные. Практически вся важная статистика на будущей неделе будет поступать из США - это данные по продажам новостроек, потребительским расходам и оценка ВВП США за четвертый квартал 2023 года.

Новостной корпоративный фон в ближайшее время останется насыщенным. На старте недели Henderson проведет День инвестора и представит операционные показатели за февраль. Во вторник от дивидендов очистятся акции Новатэка. В среду состоятся собрания акционеров Черкизово и HeadHunter, в первом случае на повестке дивидендные выплаты, во втором - редомициляция с Кипра. В пятницу акционеры Русагро на всеобщем собрании обсудят дивиденды.