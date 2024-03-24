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Сийярто назвал опасными призывы о переводе промышленности ЕС на военные рельсы

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил с критикой в адрес председателя Евросовета Шарля Мишеля, призвавшего перевести экономику ЕС на «военные рельсы» на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Венгрии сомневаются в пользе милитаризации экономики ЕС
© globallookpress.com

По словам Сийярто, Венгрия всегда поддерживала развитие оборонной промышленности стран Евросоюза, в том числе для обеспечения самостоятельности блока в вопросах безопасности без помощи США. Однако министр подчеркнул, что этот процесс не должен проходить под влиянием событий на Украине.

«Крайне опасно, когда президент Европейского совета говорит о создании военной экономики, о переводе операций на военные рельсы из-за украинского конфликта. Эти слова сами по себе создают чрезвычайный риск», — заявил Сийярто в эфире венгерской радиостанции Kossuth.

До этого Шарль Мишель призвал лидеров ЕС перевести экономику блока в «военный режим», нарастить военные бюджеты и ускорить поставки вооружений Киеву. Участники саммита в Брюсселе приветствовали планы развития оборонной промышленности, но не приняли решения о выпуске евробондов для ее поддержки.

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