Китай увеличил нефтедобычу на 2,9% на фоне сокращения угольной отрасли

Китай в январе – феврале 2024 года нарастил добычу нефти на 2,9% в годовом исчислении — до 35,11 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Одновременно страна увеличила импорт этого вида топлива на 5,1%, закупив 88,31 млн тонн нефти.

В то же время добыча угля в Поднебесной за указанный период упала на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 710 млн тонн. Однако импорт угля вырос на 22,9%, составив 74,52 млн тонн.

«Объем производства нефти за январь – февраль составил 35,11 млн тонн, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении. Также рос импорт нефти — 88,31 млн тонн (+5,1% к 2022 году)», — говорится в материалах ГСУ КНР.

В сфере энергетики крупнейшие предприятия Китая за первые два месяца 2024 года нарастили выработку электричества на 8,3% — до 1,49 трлн кВт•ч. Производство тепловой энергии выросло на 9,7%, гидроэнергии — на 0,8%. Атомные и ветровые станции увеличили генерацию на 3,5% и 5,8% соответственно. Солнечная энергетика показала рост на 15,4%.

До этого стало известно, что Китай намерен нарастить закупки российской нефти до рекордного уровня.