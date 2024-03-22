Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На будущей неделе доллар будет стоить 91-93 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«При этом курс доллара может тяготеть к нижней границе этого диапазона. Локальную поддержку рублю должен оказать налоговый период в России, пик которого придется на 25 и 28 марта. Кроме того, мы ожидаем, что ситуация на мировом валютном рынке стабилизируется после взлета американской валюты, индекс доллара DXY может вернуться к 103 п., что позволит другим валютам, а также сырьевым котировкам улучшить позиции», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сохранение ключевой ставки на уровне 16% 22 марта благоприятно для нацвалюты. Временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ дополняют набор факторов поддержки рубля, добавил Бахтин.

Препятствиями для укрепления российской валюты инвестстратег назвал высокие расходы бюджета, давление на экспортные доходы, усиление глобального доллара, геополитические обострения.

По данным Мосбиржи на 15:56 мск, доллар стоит 92,7 руб.

Ранее аналитик оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке.