Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции после заседания Совета директоров регулятора по ключевой ставке. «Рамблер» собрал главные заявления председателя ЦБ.

Набиуллина, комментируя решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых, заявила, что во второй половине года динамика может поменяться. Так, по ее словам, ставка может быть снижена при условии устойчивого сокращения инфляции, передает РИА Новости.

По словам главы ЦБ, у регулятора сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки. Она отметила, что другие варианты предметно не рассматривались.

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Также Набиуллина высказалась о замороженных на Западе активах РФ. По ее словам, в случае их использования Банк России примет соответствующие меры. Как указала глава ЦБ, это будет сделано с целью защиты своих интересов.

Кроме того, по словам Набиуллиной, ЦБ РФ не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. Она подчеркнула, что все операции на рынке относятся к бюджетному правилу.

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Центробанк подчеркнул, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.