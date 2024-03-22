ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

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Отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Центробанк подчеркнул, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

ЦБ считает, что c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Кроме того, уточняется, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.

Решение по ключевой ставке совпало с ожиданиями ряда аналитиков. Они указывали на отсутствие оснований для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Опрошенные РБК эксперты при этом не исключали дальнейшего повышения ключевой ставки. По их мнению, замедление инфляции не носит устойчивого характера.

В феврале Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Центробанк подчеркнул, что инфляционное давление уменьшилось в сравнении с осенними месяцами, но остается высоким.

Курс на повышение ключевой ставки регулятор взял с июля прошлого года. Тогда ЦБ посчитал, что данная мера необходима для борьбы с инфляцией. Сначала ставка была повышена лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе в связи с падением курса рубля ставка была увеличена на 3,5 процентного пункта. Осенью Банк России решил добавить 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт. В результате показатель был доведен до 16%.