В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить импорт зерна из РФ

Европейские потребители однозначно пострадают от ограничения импорта агропродукции из РФ и Белоруссии.

Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры", - сказал он, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале подготовки введения тарифов на зерновые продукты из Белоруссии и России.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что такая инициатива является "еще одним ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции".

Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что было подготовлено предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт в ЕС зерновых продуктов. По ее мнению, это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Как заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, вопрос о введении тарифов на ввоз российского зерна в ЕС и проблемы с украинским зерном лидеры стран сообщества обсудят в пятницу.

Как сообщил корреспонденту ТАСС на полях саммита европейский источник, Еврокомиссия намерена в пятницу обнародовать свое предложение по введению пошлин на аграрную продукцию из России и Белоруссии.