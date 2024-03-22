Курс юаня обвалился до четырехмесячного минимума

Курс китайской национальной валюты упал до самых низких уровней с ноября 2023 года, опустившись до 7,26 юаня за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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За последние три месяца юань ослаб более чем на 2% на фоне давления растущих ожиданий рынка относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики местным ЦБ. Однако регулятор оттягивает этот шаг из-за риска оттока капитала.

Между тем рубль накануне укрепился к доллару и евро вопреки прогнозам аналитиков. В ближайшее время ожидать ослабления российской валюты не стоит, учитывая продажи валюты в рамках подготовки к налоговому периоду экспортерами, относительно высокие цены на нефть и жесткую монетарную политику ЦБ, отмечают эксперты УК «Первая».

До этого цены на золото установили новый рекорд, превысив отметку в $2200 за тройскую унцию. Цена выросла после заседания ФРС США.