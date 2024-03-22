В Турции прокомментировали резкое повышение ставки ЦБ

Если бы регулятор Турции не повысил ключевую ставку, падение лиры, несомненно, ускорилось бы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на газету Ekonomim.

Напомним, что Центральный банк страны ранее поднял ключевую ставку с 45 до 50 процентов. Рынок до оглашения регулятором решения прогнозировал сохранение ставки на прежнем уровне.

По мнению эксперта Мурата Озсоя, принятая в стране мера является необходимым шагом в данной ситуации. Без роста ставки рост обменного курса мог бы усилиться, отметил собеседник. По его словам, местные выборы состоялись бы при курсе доллара к турецкой лире выше 33.

Эксперт дал прогноз по ценам в Турции

По данным Института статистики Турции (TUIK), годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 67,07%. Вместе с тем независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%.

В пятницу, 22 марта, запланировано заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Решение будет озвучено в этот же день.