В ЕС захотели закрыть все лазейки для обхода антироссийских санкций

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций и закрыть все возможные лазейки внутри и за пределами блока. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на коммюнике по итогам очередного саммита ЕС.

Для усиления борьбы с обходом санкций в ЕС предложили улучшить обмен информацией и взаимодействие по этим вопросам с третьими странами, которые не являются членами блока.

«Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения», — говорится в документе.

В ЕС также призвали Европейскую комиссию (ЕК) «подготовительную работу» по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. При этом в коммюнике не стали раскрывать, о разработке каких именно ограничительных мер идет речь.

Ранее в ЕС призвали запретить ввоз российского зерна на территорию стран блока. С соответствующей инициативой выступили министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки введения тарифов на этот вид продукции из РФ.