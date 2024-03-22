Власти США обратились к Украине с требованием прекратить наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, в США опасаются увеличения мировых цен на нефть в связи с ударами беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора. Еще одно опасение американской стороны связано с возможным аналогичным ответом РФ.

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Так, удары могут быть нанесены по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron, отмечает издание.

Оно также подчеркивает, что целью украинских ударов является сокращение финансирования военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина из-за задержки в согласовании помощи от США вынуждена оставлять позиции.