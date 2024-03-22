Аналитики предположили, каким будет решение ЦБ по ключевой ставке сегодня

Многие аналитики выразили уверенность в том, что в пятницу, 22 марта, Банк России не станет менять ключевую ставку. Так, она останется на уровне 16% годовых, передает агентство «Прайм».

По словам главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, предпосылки для решения с предыдущего заседания скорректировались незначительно, а экономика достаточно слабо реагировала на повышение номинальных ставок. В «БКС Мир инвестиций» указали на отсутствие явных факторов для повышения и снижения ставки. В ПСБ не исключили некоторого смягчения риторики в связи с торможением инфляции и снижением инфляционных ожиданий граждан.

В феврале Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Центробанк подчеркнул, что инфляционное давление уменьшилось в сравнении с осенними месяцами, но остается высоким.

С июля 2023 года российский регулятор приступил к повышению ключевой ставки. Шаг был сделан в целях борьбы с инфляцией. Сначала ставку повысили лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе в связи с падением курса рубля ставку увеличили на 3,5 процентного пункта.

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Осенью Банк России решил добавить 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт. Так, показатель был доведен до 16%.