МВФ выделит Украине третий по счету кредитный транш

Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении.

«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов. Они будут направлены на поддержку ее бюджета», — заявил представитель МВФ, слова которого приводит РИА Новости.

Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов.