Финляндия выступила против запрета импорта никеля из РФ

Финляндия выступает против запрета импорта российского никеля, поскольку введя эту меру Хельсинки «выстрелят себе в ногу». Об этом заявил министр экономики республики Вилле Рюдман, передает «РИА Новости».

Он отметил, что хорошей санкцией является та, которая «больше бьет по цели», а не тому, кто ее вводит. Именно поэтому, по словам Рюдмана, запрет на импорт никеля и удобрений до сих пор не был введен.

«Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу», — заключил он.

В настоящее время Финляндия продолжает получать никель и удобрения из РФ. В 2023 году их доля в импорте товаров страны составляла 84%.