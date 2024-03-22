В рамках "Северного форума" сформировали рабочие группы по климату и IT

Новые рабочие группы по проблемам изменения климата и развитию IT-инфраструктуры сформировали в рамках международной организации северных регионов "Северный форум". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор организации Владимир Васильев.

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"Создаются две новые рабочие группы - по климату и IT. Сформирован основной состав международной экспертной группы по изменению климата. Ее будут координировать представитель России в рабочей группе Арктического Совета по сохранению флоры и фауны Арктики Александр Шестаков и директор Арктического портала Халлдор Йоханнссон (Исландия)", - рассказал Васильев.

Группа начала подготовку к климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

"Они работают над идеей создания Арктического павильона на конференции об изменении климата. В качестве партнеров хотим привлечь арктических игроков из некоторых стран, чтобы они смогли проводить свои сессии и мероприятия, совместные круглые столы, переговоры. Напомню, что на этой конференции нет специализированных павильонов по Арктике. Даже если арктические страны проводят сессии, туда приглашают не всех. И во многом этот выбор политически мотивирован", - сказал Васильев.

Также сформирована группа по IT-повестке регионов из представителей США, Исландии, России, Китая и Индии. В первый раз они встретятся в июне 2024 года на полях международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

"Северный форум" является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В форум входят регионы РФ (ЕАО, Камчатка, Красноярский край, Колыма, НАО, Якутия, Хабаровский край, ХМАО, Чукотка, ЯНАО), штат Аляска (США), провинция Канвон (Республика Корея), а также девять бизнес-партнеров из России, Исландии, Норвегии, США, Японии. До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже, в настоящее время - в Якутске.