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Названа страна, которая приблизилась к победе над инфляцией

Национальный банк Швейцарии 21 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5 процента. Как пишет Aargauer Zeitung, это стало возможным благодаря низкой инфляции, которая уже три квартала соответствует целевому показателю (менее двух процентов).

Названа страна, которая приблизилась к победе над инфляцией
© globallookpress.com

Газета подчеркивает, что швейцарский Нацбанк действует быстрее, чем крупнейшие центральные банки США и еврозоны, которые пока лишь допускают снижение ставок.

Большинство центральных банков, выпускающих резервные мировые валюты, начали повышать ставки в 2022 году из-за скачка инфляции. Ранее в Швейцарии была отрицательная ставка в минус 0,75 процента.

Федеральная резервная система США (ФРС, американский центральный банк) 20 марта сохранила ставку на уровне 5,25-5,5 процента.

Глава ФРС Джером Пауэлл после этого допустил, что ставку начнут снижать «в какой-то момент» в 2024 году.

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