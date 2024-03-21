Путин обсудил с Шохиным модернизацию налоговой системы

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Они, в частности, обсудили возможные параметры будущей налоговой системы - о ее модернизации глава государства объявил в послании Федеральному собранию. Шохин высказал мнение, что в стране назрело введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но "просто повысить ставки для относительно состоятельных людей" - недостаточно, надо продумать и возможность инвестиционных вычетов.

Глава РСПП также предположил, что после модернизации налоговой системы на некоторое время будет введен мораторий на изменения. Путин, услышав это, утвердительно кивнул.

Механизм налогового моратория применялся в России и ранее. Однако, отметил Шохин, иногда ставки не меняются, а фискальная нагрузка растет. Он добавил, что РСПП хотел бы поработать над этой темой вместе с правительством и парламентом, чтобы к моменту верстки бюджета понимать ситуацию на ближайшие годы.

"Мы для этого сегодня и встречаемся. Будем считать, что это начало совместной работы", - отреагировал Путин.

Он напомнил, что ранее они с Шохиным "договаривались увидеться, обсудить текущие вопросы и, что не менее важно, перспективы взаимодействия между объединениями предпринимателей, правительством, администрацией [президента], всеми властями".

"Так скажем, для того, чтобы совместно определить будущую работу по важнейшим для бизнеса направлениям. Предлагаю сегодня этим заняться", - добавил глава государства.

Обсуждались и другие темы. Шохин пригласил президента на ежегодный съезд РСПП, который запланирован на 18 апреля. Также речь шла о деловом климате в России, кадровом голоде, иных вопросах.