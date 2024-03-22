Экономист: Европе будет сложно восстановить экономику

Экономика стран Европейского союза (ЕС) быстро движется к минусы, при этом вернуться к плюсу им будет сложно. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года промышленное производство с учетом сезонных колебаний сократилось на 3,2% в еврозоне и на 2,1% в ЕС, об этом свидетельствуют данные Евростата. В публикации отмечается, что только семь стран показали положительную динамику.

По словам Беляева, негативные тенденции в промпроизводстве стран ЕС копились несколько лет. В частности, государства не смогли провести «серьезное перевооружение всего экономического аппарата», также удар нанесла пандемия коронавируса, а позднее — санкции отношении в России по линии энергоснабжения, пояснил экономист.

«Быстро происходит движение в минус, а вот в плюс — это сложно, особенно при насыщенных рынках, — сказал собеседник радио. — Сейчас, к сожалению, зачастую политические решения, которые не всегда разумны, а чаще и вообще неразумны, берут верх над экономическими соображениями. А экономика — это же не просто теория, это благополучие людей, это благополучие страны и так далее».

В марте 2022 года, после начала спецоперации, США и союзники заморозили около половины золотовалютных резервов России почти на 300 миллиардов долларов, о чем писала «Парламентская газета». В 2024 году Европарламент одобрил закон, дозволяющий конфискацию частных российских активов, также ЕК утвердила предложение об использовании доходов от них для военной поддержки Украины.