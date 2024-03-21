Силуанов призвал перенести маркировку импортного алкоголя в РФ

Маркировку ввозимого в РФ алкоголя на территории зарубежных государств нужно запретить и осуществлять только на территории России.

Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии ФТС.

"Еще один вопрос - это маркировка ввозимой в Россию алкогольной продукции. Она сегодня осуществляется на складах за рубежом, в первую очередь в странах Прибалтики. Необходимо подготовить законодательные предложения о запрете такой маркировки, которая осуществляется за рубежом, и переносу этой деятельности на территорию России", - сказал министр.

Маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками (ФСМ) в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Республике Татарстан. В августе Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о распространении эксперимента по маркировке ФСМ импортируемого в Россию алкоголя на Псковскую область.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.