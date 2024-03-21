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Глава Еврокомиссии призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) государств - членов Евросоюза.

Глава Еврокомиссии призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС в ЕС
© globallookpress.com

Такое заявление она сделала на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

"И есть вопрос продления срока эксплуатации существующих АЭС - при условии, конечно, их безопасной эксплуатации. Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов", - сказала фон дер Ляйен.
Экономика
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
ЕС