Глава Еврокомиссии призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) государств - членов Евросоюза.
Такое заявление она сделала на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.
"И есть вопрос продления срока эксплуатации существующих АЭС - при условии, конечно, их безопасной эксплуатации. Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов", - сказала фон дер Ляйен.