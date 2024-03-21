Глава Еврокомиссии призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) государств - членов Евросоюза.

Такое заявление она сделала на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.