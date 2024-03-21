Оценены издержки судоходства на обход Красного моря

Вынужденный обход танкерами Красного моря из-за участившихся случаев ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов увеличивает мировой спрос на топливо на 100 тысяч баррелей в сутки. Такую оценку дополнительных издержек судоходной отрасли озвучил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди, его слова приводит Reuters.

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Он отметил, что общее расстояние, которое проходят суда, примерно на три процента больше, чем было до обострения конфликта в регионе. По словам Харди, движение в Красном море сейчас более интенсивное, чем пять лет назад, но из-за ракетных атак торговые потоки изменились.

Глава компании отметил, что судоходной отрасли было необходимо переориентироваться.

«Сегодня происходит гораздо больше необычных движений, чем в 2019 году», — добавил он.

Ранее стало известно, что в феврале объем морских перевозок через Суэцкий канал упал вдвое в годовом выражении. По словам директора департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак, текущая ситуация может привести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.