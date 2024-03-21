Азиатские валюты выросли на фоне падения доллара

Большинство азиатских валют резко выросли в четверг, в то время как доллар упал с двухнедельного максимума после того, как комментарии Федеральной резервной системы в значительной степени сохранили ожидания снижения процентной ставки.

ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне в среду, оставив прогноз по снижению ставки на 75 базисных пунктов в этом году. Этот шаг, особенно прогноз ФРС, повысил аппетит к высокодоходным и рискованным активам.

«Ястребиные» сигналы из некоторых азиатских стран также способствовали росту региональных валютных рынков.

Японская иена резко укрепилась в четверг, а USD/JPY упала на 0,5% с четырехмесячного максимума до 150,53.

Перспектива снижения процентной ставки в США и более «ястребиная» позиция Банка Японии благоприятствуют укреплению иены, которая в прошлом году пострадала от повышения процентной ставки в США.

Данные по индексу деловой активности за март показали некоторую устойчивость японской экономики: производственная деятельность сократился меньше, чем ожидалось, а {сектор услуг вырос больше.

На этой неделе Банк Японии повысил процентную ставку впервые за 17 лет, ссылаясь на некоторую уверенность в состоянии японской экономики. Аналитики заявили, что любое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны центрального банка будет во многом определяться тем, как будет развиваться экономика Японии.

Австралийский доллар стал лучшим игроком в Азии в четверг: AUD/USD выросла на 0,6%.

Рост австралийского доллара был вызван, главным образом, значительно более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда, которые также показали, что безработица упала до шестимесячного минимума.

Укрепление рынка труда дает Резервному банку Австралии больше возможностей для поддержания процентной ставки на более высоком уровне. Эта идея помогла австралийским «быкам» не обращать внимания на менее «ястребиные» сигналы РБА, прозвучавшие на заседании ранее на этой неделе.

Индекс доллара и фьючерс на доллар резко упали на азиатских торгах в четверг на фоне роста надежд на то, что ФРС начнет снижать ставку уже в июне.

Представители ФРС заявили, что банк по-прежнему рассматривает возможность снижения ставки в этом году как минимум на 75 базисных пунктов, а глава ФРС Джером Пауэлл также выразил уверенность в том, что инфляция останется на пути к целевому показателю центрального банка 2% в год.

Теперь трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в июне, более чем на 70%, согласно данным инструмента CME.

Остальные азиатские валюты укрепились на этой мысли.

Южнокорейский вон USD/KRW снизился на 0,3%, а сингапурский доллар USD/SGD упал на 0,2%.

Индийская рупия USD/INR не изменилась и находится на уровне 83,07, а китайский юань USD/CNY также держится на уровне 7,1986.

Настроения в отношении юаня снизились после того, как высшие должностные лица Народного банка Китая дали понять, что у них достаточно возможностей для дальнейшего снижения ставки в этом году.