Торговля России и Японии обрушилась

В феврале 2024 года товарооборот России и Японии обрушился. Об этом со ссылкой на данные Минфина Японии сообщает ТАСС.

В годовом выражении торговля сократилась на 16,5 процента, до 104,1 миллиарда иен (690 миллионов долларов по актуальному курсу). Поставки товаров из Японии снизились на треть (33,6 процента), а из России — на 10,2 процента.

Сильнее всего сократился экспорт в Россию медицинских изделий (минус 94,2 процента), легковых автомобилей (минус 4,5 процента), а также запчастей (минус 37,4 процента). Поставки зерновых в Японию снизились на 82,7 процента.

По итогам прошлого года торговля сократилась на 45,3 процента — до 1,43 триллиона иен (около 9,6 миллиарда долларов). Сильнее всего охладел рынок железа (минус 94,2 процента), цветных металлов (минус 93,4 процента), резины (минус 59,9 процента). Россия в свою очередь стала меньше поставлять фруктов (минус 96,7 процента), нефти (минус 94,8 процента), медицинских изделий (минус 75,6 процента).

Ранее в феврале Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, еще на пять категорий. К ним отнесли станки с ЧПУ (числовое программное управление) и детали для подобных устройств. До этого запрет касался интегральных схем и деталей для них, оптического оборудования, коммуникационного оборудования, электронного оборудования (диоды, транзисторы, цифровые камеры), а также деталей для проектирования и производства полупроводников. Сейчас в санкционном списке порядка 50 категорий товаров.