В Петербурге из-за атак беспилотников прекратили перевалку селитры

Этот запрет начал действовать ещё в феврале.

Как сообщает источник «Коммерсанта», речь идёт о потере 3 млн тонн груза в год в местном Большом порту. В дальнейшем перевалку продолжат за пределами города. Собеседник издания уточнил, что губернатор Александр Беглов опасается возможной диверсии с разрушительными для Санкт-Петербурга последствиями.

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Одним из вероятных мест для потенциальной отгрузки называют порт в Усть-Луге, однако для приёма селитры там придётся модернизировать инфраструктуру.