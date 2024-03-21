Лавров: Россия не будет конфликтовать с Ираном на рынке нефти

Москва и Тегеран не будут конфликтовать на рынке нефти.

Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос об отношениях государств на энергетическом рынке в интервью для документального проекта «Нефть».

«Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль», — заявил Лавров.

Он напомнил, что в рамках ОПЕК+ существует «чёткое понимание как договариваться, искать компромиссы».

«Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде. Тем более, что рынок углеводородов, думаю, будет расти... Поэтому недостатка в потребителях не будет», — заключил Лавров.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что добыча нефти в России в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах растёт, а значит, есть риски потерять рынки.