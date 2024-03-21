Пять стран ЕС потребовали от ЕК ограничить импорт зерновых из России

Пять стран Евросоюза - Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония - требуют от Еврокомиссии (ЕК) ограничить импорт зерновых из России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на соответствующий документ, подписанный их министрами сельского хозяйства.

В нем якобы утверждается, что Россия за счет получаемой от экспорта своих зерновых в ЕС прибыли финансирует в том числе боевые действия на Украине. Пять стран призывают ЕК выработать нормативные акты для ограничения поставок из РФ. Кроме того, по их мнению, Еврокомиссия должна изучить в целом возможность дальнейшего сокращения импорта сельскохозяйственной продукции российского и белорусского происхождения в Евросоюз.

DPA со ссылкой на данные Евростата информировало, что за последние годы страны ЕС значительно увеличили импорт зерновых из РФ: если в 2020 и 2021 годах они ввезли зерна почти на €120 млн и примерно на €290 млн соответственно, то в 2022 и 2023 годах - уже на сумму около €325 млн и почти €440 млн.