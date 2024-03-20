ФРС США опять оставила ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%, говорится в сообщении ведомства. Комитет в пятый раз решает не менять ставку. При этом в сообщении ФРС отмечается, что комитет не будет снижать целевой диапазон ставки до тех пор, пока не будет уверенности в том, что инфляция приближается к таргету в 2%.

За последний год инфляция снизилась, но по-прежнему остается на высоком уровне. При этом комитет считает, что риски мешающие в достижении целей по уровню безработицы и инфляции сбалансировались.

«Экономические перспективы неопределенны, и комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — говорится в пресс-релизе.

Согласно информации CME Group, которая публикует консенсус по ожиданиям по ставке, за несколько часов до заседания ФРС 99% инвесторов ожидали, что совет оставит ставку неизменной на уровне 5,25-5,5%. Только 1% инвесторов прогнозировали понижение ставки до 5 – 5,25%.